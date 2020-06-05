О «главных» коррупционерах региона напомнили в прокуратуре

По сообщению заместителя прокурора Атыраускойобласти Б. Жумаканова, прокуратурой области проведен анализ по коррупционным уголовным правонарушениям 2018-2020 годах, совершенными людьми, уполномоченными на выполнение государственных функций.

Как отметили в прокуратуре, не на должном уровне проводилась работа в 2018-2019 годах в местном исполнительном органе по противодействию коррупции. Об этом свидетельствует приговор в отношении бывшего заместителя акима области Сайлауовой Н.С., этим же приговором признаны виновными еще 3 должностных лица (руководитель ГУ «Управление образования» Кенжегалиев К.Р. его заместитель Кабдулова Р.М., директор КГКП «Методический центр при Управлении образования Атырауской области» Кабекенов Г.У.), которым назначены различные виды наказания.

Как известно, уголовное дело в отношении Сайлауовой вызвало общественный резонанс, последствиями которого стали негативные высказывания блогеров и в целом населения в адрес государственной власти.

Кроме того, приговором суда №2 г.Атырау от 28.02.2020 года руководитель ГУ «Управление здравоохранения области Аймурзиева М.К., признана виновной по ч.2 ст.371 УК (халатность). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 050 000 тенге) с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на 3 года.

Приговором суда №2 г.Атырау от 16.03.2020г. признаны виновными по п.2 ч.4 ст.189 УК Дюсенгалиев Г.З. (руководитель областной филармонии), Рахматулина А.И. (главный бухгалтер управления) и Самариденова Г.И. (бухгалтер управления). Каждому из них назначены значительные сроки наказания.

Аналогичные обвинительные приговоры по коррупционным уголовным делам вынесены в 2019 году в отношении должностных лиц местного исполнительного органа в лице Кисымедена Ж.Ж. (начальник отдела управления сельского хозяйства области), Канатовой М.Т. (директор КГКП «Станция молодых натуралистов города Атырау»), Кариева Д.С. (директор КГП «Специализированного социального центра по оказанию услуг №2 при Управлении координации занятости и социальных программ области), Мурзагалиевой Н.Х. (специалист отдела сельского хозяйства акимата г.Атырау), Орынғали Б.М. (аким Махамбетского районного округа Актогай), Тулегенова Н.Д. (директор КГП «Детская юношеская школа Макатского района»), Кабдол Р.С. (директор ТОО «Оказание коммунальных услуг» при ЖКХ г.Атырау).

Все выше указанные лица совершали однородные преступления, связанные с хищением денежных средств из государственного бюджета, получением взяток и злоупотреблением должностными полномочиями.

По актам надзора за коррупционные проступки неполное служебное соответствие объявлено акимусельского округа Аккистау, руководителям отделов строительства Исатайского района и внутренней политики, культуры и развития языков Курмангазинского района. В отношении руководителя аппарата акима Курмангазинскогорайона начато досудебное расследование по ч.1 ст.361 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Учитывая все указанные преступления совершенные со стороны местных исполнительных органов в 2018-2019 годах, прокуратурой области внесено представление акиму области о принятии мер по недопущению коррупционных преступлений.