Новый психоневрологический диспансер: быть или не быть?

Вопрос о необходимости строительства нового здания для психоневрологического диспансера, по словам директора областного центра психического здоровья Куаныша Нурмуханова, поднимается с 2008 года. Однако на сегодня пока никаких продвижений.

Напомним, как мы писали ранее, условия в палатах, столовой, санузлах старого саманно-щитового здания барачного типа психдиспансера, которому больше 40 лет, не соответствуют никаким санитарным нормам. Еще одна проблема – родственники людей с психическими расстройствами не хотят забирать близких домой. Один из таких пациентов находится там, на протяжении года. Тогда как диспансерное лечение рассчитано только на период обострения болезни. Из-за этого палаты в медучреждении переполнены.

— Я не раз поднимал вопрос, что старое здание пора снести, — говорит Куаныш Нурмуханов. – Так, в 2008 году при спонсорской поддержке компании «Аджип» мы разработали ПСД нового здания. Прошел конкурс, разыграли тендер, даже был определен победитель, в итоге по каким-то причинам работа так и не началась. Зато каждый год требовалась корректировка ПСД, то в оборудование, то в строительстве. Все это мы сделали, переделали, думали, вот-вот строительство начнется, но в прошлом году к нам пришла природноохранная прокуратура, которая вынесла новый вердикт приостанавливающий строительство – несоответствие расстояния от берега, который в идеале должен был составлять 35 метров. У нас оказалось всего 18. Мы снова обновили ПСД, но сроки строительства снова оказались неизвестны. Сейчас рассматривается еще один вариант – я взял проект Павлодарского центра, запросил землю и возможно строительство нового здания начнется в с.Талгайран.

К слову, недавно при диспансере открылось отделение с реабилитационным уклоном на десятьмест для детей с диагнозом ЗПР. Занимаются там с маленькими пациентами бесплатно. Планируется также занять трудоспособных стационарных пациентов трудовой реабилитацией. Так что скоро здесь появятся швейные и столярные цеха, сообщил Куаныш Нурмуханов.

Динара КАНБЕТОВА