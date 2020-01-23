Новый газоперерабатывающий завод планируют построить в Атырауской области

Нефть-Газ, Новости
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«Подготовка к строительству  ГПЗ ведется силами двух ведомств – министерства энергетики и министерства национальной экономики. В настоящее время разрабатывается проектная документация.  Проект строительства ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки. После прохождения проекта государственной экспертизы и согласования всех условий, предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов», — сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как ранее сообщалось, завод планируется построить в районе Кашагана, куда на установку УКПНиГ «Болашак» в настоящее время поступает добытая на морских месторождениях нефть. Мощность завода может достичь 1 млрд. кубометров товарного газа в год. 

Виктор Сутягин

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