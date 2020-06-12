Новые случаи коронавируса: Атырау, Тенгиз, районы

Медицина, Новости

В Атырауской  области выявлено  14 новых случаев   коронавирусной инфекции с симптомами, передаёт пресс-служба областного акимата.                                      

«Трое инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины  1968, 1991 года и одна женщина 1994 года рождения. Двое из них обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а третий выявлен при прохождении скрининга.                                                                                                               

9 заболевших —  жители города Атырау. У восьми из  них COVID-19 был выявлен при прохождении  скрининга, еще один обратился за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. Еще один житель Кызылкогинского района   1969 года рождения, у него ПЦР анализы были взяты в связи с  контактом с ранее заболевшим. А также житель Индерского района 1964 года рождения, у него COVID-19 выявлен при прохождении скрининга»,- сообщает пресс-служба.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение согласно протоколу. Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего  в регионе выявлено  1246 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 892.

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