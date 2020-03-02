Новорожденные на подоконнике

Факты грубого нарушения санитарных норм выявили во время проверки медицинских учреждений сотрудники проектного офиса «Атырау – адалдык аланы». В поликлинике №4 микрорайона Балыкши новорожденных взвешивают на холодных подоконниках.

— На вопрос, почему не предусмотрены более подходящие места для взвешивания грудничков, директор поликлиники ответила, что мест в кабинете врача достаточно. А это «самодеятельность» медсестер, — рассказаларуководитель проектного офиса «Атырау — адалдыкаланы» Альфия Адиева.

Сотрудники проектного офиса «Атырау – адалдыкаланы» также констатировали, что в поликлиниках нет прейскурантов цен на медицинские услуги, оказываемые населению платно. Цены приходится узнавать в кассе, хотя они должны быть на самом видном месте.

Марина КУАНЫШЕВА