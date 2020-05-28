НК «КазМунайГаз» начала оптимизацию

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о том, что АО «Национальная компания «КазМунайГаз» начало работу по оптимизации. Об этом передает МИА «Казинформ».



«Компания «КазМунайГаз» начала работу по оптимизации с аппаратного центра. Эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем в дочерних организациях, находящихся в структуре компании. Однако мы предлагаем, чтобы это не оказало негативного влияния на рабочих. Такой позиции придерживается компания «КазМунайГаз», — рассказал глава Министерства энергетики РК в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК мая. По его словам, работа по оптимизации не будет способствовать сокращению числа сотрудников. «Основное требование к регионам — не допускать беспричинного сокращения сотрудников», — заключил Нурлан Ногаев.



По информации министра энергетики РК, на сегодняшний день 3500 человек освобождены от работы в компаниях нефтяного сервиса. Ранее сообщалось о том, что КазМунайГаз сокращает центральный аппарат на 34%. Кроме того, отказ в КМГ от премий и бонусов даст в 2021 году экономию в 5 млрд тенге.