Незаконный оборот нефтепродуктов в Кульсары

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О выявленном факте незаконного оборота нефтепродуктов сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований  Атырауской области. Уточнив, что дело расследуется в городе Кульсары и подробности будут сообщены позже.

Пресс-служба также проинформировала, что за прошлый год  в Атырауской области  было выявлено восемь фактов незаконного оборота нефтепродуктов.  С 2017 по 2019 год включительно   из незаконного оборота изъято и передано государству 186 тонн нефти, 24 тонны нефтяных отходов, более 200 тысяч тонн дизельного топлива и бензина,  477 тонн сжиженного газа.

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