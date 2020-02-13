Незаконный оборот нефтепродуктов в Кульсары

О выявленном факте незаконного оборота нефтепродуктов сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований Атырауской области. Уточнив, что дело расследуется в городе Кульсары и подробности будут сообщены позже.

Пресс-служба также проинформировала, что за прошлый год в Атырауской области было выявлено восемь фактов незаконного оборота нефтепродуктов. С 2017 по 2019 год включительно из незаконного оборота изъято и передано государству 186 тонн нефти, 24 тонны нефтяных отходов, более 200 тысяч тонн дизельного топлива и бензина, 477 тонн сжиженного газа.