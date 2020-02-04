Неудачный грабеж: воров догнали и сильно побили (ВИДЕО)

3 февраля в микрорайоне Нурсая Атырау была совершена попытка грабежа. Как показала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в одном из подъездов многоквартирного дома, неудачное ограбление произошло в 18 часов 46 минут. На записи видно, как молодая женщина поднимается по лестнице, открывает ключом дверь, заходит в квартиру, а вместе с ней проникают два молодых человека, которые подкараулили ее в подъезде. Буквально через пару секунд несостоявшиеся грабители выбежали обратно. За ними погнались молодой мужчина и две женщины, находившиеся в квартире. Одного их грабителей они поймали на лестничной площадке и побили. Ему удалось вырваться и убежать вместе с напарником.

— Это происшествие зарегистрировано в наших сводках, — подтвердила руководитель пресс-службы департамента полиции Назымгуль Кайсагалиева. — Подробности будут даны позже.

Марина КУАНЫШЕВА