Несанкционированный митинг в Кульсары перед зданием акимата (ВИДЕО)

В основном к акимату пришли торговцы рынков, которым до сихпор из-за карантина и ограничительных мер не разрешают работать.

— Нам не дают торговать, хотя многие объекты открыли, кроме рынков. А чем кормить семьи? — возмущаются митингующие. – 42500 тенге, которые государство выплачивает не всем, не хватает на всю семью. Многие не могут получить и 15 тысяч тенге за коммунальные услуги.

По словам жителей, аким района уже долгое время отсутствует на работе.

Как пояснил в своем комментарии пресс-секретарь Жылыойского районного акимата Ербол Шымырбай, карантин в районе продлили до 18 июня. Соответственно, некоторые объекты, а именно рестораны и рынки закрыты. Поэтому многие сидят без работы уже третий месяц.

— Аким района входит в состав оперативного штаба, который базируется на месторождении Тенгиз, — отметил пресс-секретарь. – Поэтому в основном он на Тенгизе. На данный момент аким и его заместители находятся в г. Кульсары и ведут разъяснительную работу с населением.

Несмотря на то, что в Жылыойском районе уже два человека умерли от вируса covid-19, многие жители до сих пор не верят в существование инфекции. Не соблюдается режим безопасности – маски,перчатки, дистанция. По этой причине наблюдаетсярост числа зараженных. На 5 июня 2020 года в районе зарегистрировано 40 фактов заболевания, на месторождении Тенгиз, который входит в территориальный состав района, – 1013.

Марина КУАНЫШЕВА