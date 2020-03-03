Назначен руководитель управления по госзакупкам

По итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих распоряжением акимаобласти Махамбета Досмухамбетова Толеген Болатулы назначен на должность руководителя управления по государственным закупкам.

Новый руководитель управления родился в г. Атырау в 1985 году. Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «Преподаватель иностранного языка», также в 2010 году получил техническое образование в Атырауском институте нефти и газа, а 2017 году – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовой путь начал в городе Атырау менеджером в компании «Декор». В 2017-2018 годах – руководитель отдела снабжения и закупок Атырауского государственного университета им Х. Досмухамедова. С июня 2018 года по настоящее время занимал должность руководителя отдела управления по государственным закупкам Мангистауской области.

Виктор Бакурский