Назначен руководитель пресс-службы акима области

Ержан Калымбайулы назначен пресс — секретарем, руководителем пресс-службы акима Атырауской области, сообщает Региональная служба коммуникаций. Ержан Калымбайулы член Союзе журналистов Казаxстана, образование — высшее. В совершенстве владеет турецким, английским языками. С отличием завершил учебу в Карагандинском государственном университете им. академика Е.А.Букетова по специальности «Журналистика». Получил степень магистра по той же специальности. Второе высшее образование получил в Карагандинской юридической академии «Фемида» по специальности «Юрист». Докторант Стамбульского университета (Турция). Трудовую деятельность начал с рядового корреспондента Карагандинской областной газеты «Орталық Қазақстан». Продолжил работу в Службе новостей Карагандинского областного филиала АО» РТРК «Казахстан» редактором и ведущим программ. Был корреспондентом республиканской общественно-политической газеты «Айкын» в Астане, корреспондентом дирекции новостей и информационных программ АО «Агентство Хабар», корреспондентом дирекции информационно-аналитических программ АО «РТРК Казахстан», специальным корреспондентом в Турции республиканской общественно-политической газеты «Жебе». Занимал должность пресс-секретаря Международной тюркской академии, работал ведущим аналитической программы «Qazaq radiosy» «Біздің пайым», учредитель и главный редактор международного диджитал журнала «ULYS» и информационно-аналитического сайта ulys.kz. В последнее время работал редактором-аналитиком информационно-аналитической программы «Apta» АО РТРК «Казахстан». Руководил интеллектуальным клубом казахской молодежи «Sana» в Турции. Выпускник программы IVLP (The International Visitor Leadership Program) США. В Турции, Франции и Кыргызстане обучался намспецкурсах по журналистике.