Назначен новый руководитель областного департамента экологии

Как информирует пресс-служба областного акимата, приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК назначен новый руководитель департамента экологии по Атырауской области. Им стал АлибекБекмухаметов.

Алибек Бекмухаметов родился в 1983 г. в Нуринском районе Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Экология и природопользование» и Карагандинский экономический университет по специальности «бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления охраны окружающей среды города Астана. В 2006-2008 г.г. работал там же главным специалистом отдела контроля над атмосферным воздухом и радиационной безопасностью.

В 2010-2012-м – начальник отдела Есильскогодепартамента экологии г. Астана. С 2012 по 2017 г.г. занимал должность заместителя начальника департамента экологии по Северо-Казахстанской области.

В 2017-2020 г.г. – заместитель руководителя департамента экологии по Карагандинской области.