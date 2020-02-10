Назначен новый руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы

В Атырауской области новый руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы.

Руководителем Департамента Агентства по делам государственной службы по Атырауской области стал 40-летний Салауат Муксимов. Ранее он занимал аналогичную должность в департаменте по Костанайской области.

Салауат Муксимов родился в Атырауской области, окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию госуправления при президенте РК, имеет степень PhD доктора по профилю «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал преподавателем в ЕНУ имени Л. Гумилева, с 2005 года – в аппарате Сената Парламента РК, затем занимал должность руководителя управления внутренней политики в СКО, различные должности в Агентстве государственной службы и по противодействию коррупции.

С назначением в Атырау Салауат Муксимов автоматический станет председателем Совета по этике Атырауской области.