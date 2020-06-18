Наручники для учредителя

16 июня в Алматы полицейские Атыраускойобласти задержали подозреваемого в преступлении учредителя ТОО «НурАлиКапитал».

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев, учредитель товарищества находился в международном розыске с февраля 2020 года.

– Он подозревается в том, что обманным путем завладел движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков, – проинформировал Нурхат Уразбаев. – Ранее в отношении учредителя ТОО «НурАлиКапитал» следственным судом города Атырау заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой департамента полиции Атырауской области. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел РК.

Светлана НОВАК