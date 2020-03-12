Находясь в Атырау мажилисмены предложили часть изымаемых в бюджет средств оставлять в регионах

Сегодня в Атырау состоялось выездное заседание Комитета Мажилиса по финансам и бюджету.

Тема заседания — «Совершенствование системы межбюджетных отношений и стимулирование регионов к созданию собственных источников доходов

В ходе заседания были обсуждены вопросы целевого и рационального использования средств республиканского бюджета, а также внесение поправок в трехгодовой план бюджетных трансфертов.

По словам первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова, в области есть ряд нерешённых вопросов в разных сферах, которые требуют финансирования из республиканского бюджета. В том числе это и содержание вновь вводимых объектов, построенных за счет республиканского бюджета.

По мнению мажилисменов, Министерству финансов необходимо пересмотреть систему изъятия поступлений в республиканский бюджет из регионов, а также внести изменения в планирование трехгодового трансферта.

Так, по словам депутата Мажилиса СерикаКусаинова, Министерство финансов должно обратить внимание на то, что Атырауская область имеет существенные отчисления в центр. Если хотя бы часть этих изымаемых средств оставлять в области, то они будут развивать и налоговую базу за счет поддержки малого и среднего бизнеса, и отечественное производство.

«Сегодня трансферты из республиканского бюджета на вводимые объекты в регионах не выделяются. В текущем бюджете запланировано лишь содержание имеющихся объектов, например, таких как образовательные учреждения. Этот вопрос министерство начнет решать уже в ближайшее время, — прокомментировала предложение депутатов заместитель департамента бюджетной политики Минфина Айгуль Айтбаева.

В рамках выездного заседания парламентарии посетили завод по производству полимерной продукции ТОО «Полимер Продакшн», нефтяную компанию по добыче и подготовке нефти и газа АО «Эмбамунайгаз», а также ознакомились с деятельностью газотурбинной электростанции ТОО «Karabatan Utility Solutions», машиностроительного завода ТОО «Атыраунефтемаш» и с ходом строительства газохимического комплекса ТОО «KazakhstanPetrochemical Industries Inc.».