Начальник и бухгалтер женской колонии задержаны за взятки

«По результатам совместной проверки с прокуратурой Атырауской области департаментом КНБ начато досудебное расследование по ст.366 ч.3 п.1,2,4 «Получение взятки» УК РК в отношении начальника исправительного учреждения УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области и главного бухгалтера. Они подозреваются в неоднократном получении от подчиненных части премий и поощрительных выплат за 2019 год», — говорится на сайте КНБ РК.

«В отношении задержанных специализированным следственным судом г.Атырау избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — информирует пресс-служба ведрмства.

Виктор Бакурский