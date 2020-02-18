На Тенгизе добыли 29 млн 790 тыс тонн нефти

«На Тенгиском месторождении, которое разрабатывается в Атырауской области, 2019 году объемы добычи сырой нефти составили 29,79 миллиона тонн или 237,7 миллиона баррелей. Это больше показателя 2018 года, когда было добыто 28,6 млн тонн или 228,2 млн баррелей. Росту добычи способствовало завершение проекта закачки сырого газа, в результате которого суточная добыча нефти достигла приблизительно 75 000 тонн (600 000 баррелей)», — сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл.

Напомнив, что реализуется следующий этап масштабного расширения производственных мощностей Тенгизского месторождения. После его завершения объем добычи увеличится на 12 млнтонн нефти в год и достигнет уровня в 39 млн тонн.

Виктор Бакурский