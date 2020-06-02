На Тенгизе 14 новых случаев заражения коронавирусом

В Атырауской области зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все 14 человек являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины 1981, 1991,1973, 1979, 1963, 1997, 1985, 1968, 1985, 1970, 1974 г.р и трое женщин 1998, 1976, 1969 г.р.

Инфицированные выявлены при прохождении скрининга или обследованных как контактные.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1119 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 333.