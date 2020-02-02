На коррупции честно каждый может заработать 10 млн. 600 тыс. тенге

Власть, Новости
23

В Казахстане будет действовать новая система поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства.

«Буквально на днях, по реализации поручения Президента, принято постановление Правительства о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированной, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение 10 млн 600 тыс тенге. Мы рассчитываем, что это нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией», – сказал А.Шпекбаев.

По его словам, все более популярным каналом обратной связи становится колл-центр Агентства (1424), операторы которого круглосуточно реагируют на сообщения о фактах коррупции. По итогам 2019 года почти в три раза возросло количество звонков, в два раза – досудебных расследований по подтвержденным фактам.

Administrator

Related Posts

2 февраля 2020 0

До турецкого Стамбула с комфортом и не дорого

2 февраля 2020 0

Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

2 февраля 2020 0

Почему трудно спасать детей с ожогами в Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *