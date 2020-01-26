На границе с Астраханью в машине обнаружили 10 нелегалов

В Астраханской области в пункте пропуска «Караузек» российские пограничники остановили грузовик, следовавший из Атырауской области и миновавший казахстанский пост. В ходе досмотра большегрузной машины за сумками и тюками с текстилем прятались десять человек — семь мужчин и три женщины, которым ране е за какие-то нарушения был закрыт въезд на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Информируя, что в отношении двух человек возбуждены уголовные дела по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации». Еще восемь человек обвиняются в незаконном пересечении границы, а водитель в пособничестве в незаконном пересечении Государственной границы группой лиц. При этом еще и по предварительному сговору.

Виктор Сутягин