На два месяца под стражу за кражу скота

Новости, Суд

«Следственный судья Исатайского районного суда Атырауской области рассмотрел ходатайство следователя Исатайского районного отдела полиции о санкционировании меры пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении двух подозреваемых. Органами досудебного расследования они подозреваются в совершении кражи скота с проникновением на частную территорию. Следственный судья в отношении подозреваемых санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца», — сообщает пресс-служба Исатайского районного суда Атырауской области.

Виктор Бакурский

Administrator

Related Posts

26 февраля 2020 0

В Атырау инспекторов рыбоохраны задержали с тушами осетров

26 февраля 2020 0

За долг в 1 тенге у вас отключат электроэнергию

26 февраля 2020 0

Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *