На два месяца под стражу за кражу скота

«Следственный судья Исатайского районного суда Атырауской области рассмотрел ходатайство следователя Исатайского районного отдела полиции о санкционировании меры пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении двух подозреваемых. Органами досудебного расследования они подозреваются в совершении кражи скота с проникновением на частную территорию. Следственный судья в отношении подозреваемых санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на 2 месяца», — сообщает пресс-служба Исатайского районного суда Атырауской области.

Виктор Бакурский