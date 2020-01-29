Многомиллионные нарушения при госзакупках

Выявлено 11 фактов завышенных цен при проведении государственных закупок, организатором которых было управление финансов. Об этом стало известно на прошедшем совет-семинаре по профилактике коррупционных преступлении.

«К примеру, управление финансов заключило договор на покупку офисного здания с ТОО «Батыс Каспий Монтаж Құрылыс Сервис» на сумму 1 316964286 тенге. При этом максимальная рыночная цена составляет 30 млн. тенге, мы берем среднюю, а она составляет 14 млн. тенге»,- сообщила главный специалист управления по профилактике департамента национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области Айдана Аманиязова.

Зданием стоимостью в 1,3 млрд. тенге является пятиэтажный офис для филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в мкр. Нурсая — ЦОН.

Алма ТУРГАНОВА