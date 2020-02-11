Все мы переживаем за последствия трагических событий, произошедших в Кордайском районе. Очень жаль, что есть жертвы и пострадавшие, мы соболезнуем их горю. Меня порадовала оперативная реакция на события Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который сразу заявил, что пострадавшие получат помощь, виновники и ответственные руководители понесут наказание.

Была срочно создана правительственная комиссия, которая провела встречи с людьми и разбиралась с обстоятельствами случившегося непосредственно на месте. Насколько мне известно, ситуация сейчас нормализовалась, порядок поддерживается правохранительными органами. Как заявляют ответственные лица, виновники трагедии с обеих сторон будут наказаны. И это правильно, ибо никто не имеет права нарушать мир и согласие в нашей стране.

Я считаю, что люди должны ценить мир и благополучие, в котором живут и развиваются. К примеру, в Атырауской области проживает порядка двухсот моих соотечественников. Они счастливы, что живут в Казахстане в благополучии – работают, растят детей без всякой тревоги и страха.

Мы полностью поддерживаем государственную политику и самое главное, что у нас есть – мир и согласие. Что еще надо? Это надо ценить.

В тяжелые годы казахи с теплотой принимали сосланные в страну народы, помогали им выжить. В свое время они с радушием приняли и дунган, живя с ними бок о бок десятки лет. Думаю, горячие головы с обеих сторон уже остыли и поняли свои ошибки, ведь мир хрупок, и его надо беречь всем.

Я думаю, если знать язык той страны, где живешь, то растет взаимопонимание, к тебе будут относиться вдвойне с уважением, тогда и разногласия не возникнут.

Я уже немолод и признаю, что не знаю государственного языка – может, только чуть-чуть. Но молодежь знакома с казахским языком, они его изучают в учебных заведениях. И это меня очень радует.

Зураб БОБОХИДЗЕ, председатель грузинского этнокультурного объединения «Иверия»