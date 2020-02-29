Минздрав: информация об экстренном заседании по коронавирусу — фейк

Министерство здравоохранения предупредило граждан Казахстана о распространяющейся в мессенджерах фейковой информации об экстренном заседании Правительства РК по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о, якобы, прошедшем экстренном заседании в Правительстве РК по коронавирусной инфекции, где Минздрав РК не исключает распространения коронавируса в РК, что запланирована отправка школьников и студентов на каникулы, отменяются все общественные мероприятия, что будет производиться проверка общественного транспорта и со 2 марта все госорганы переходят на строгий режим (маски) . Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Министерство здравоохранения РК принимает все необходимые меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию Вы можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета.