Министр назвал неблагополучные по коронавирусу страны

Медицина, Новости

В Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Ситуация меняется каждый день. Вчера поздно вечером генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, он каждый день дает обновление информации, заявил о том, что нет четких критериев в отношении угрозы эпидемии, то есть каждая страна должна принимать решения, исходя из анализа ситуации», — сказал ЕлжанБиртанов. 

Министр добавил, что в этой связи в Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу. «Теперь недостаточно иметь всего лишь свыше 10 случаев (заболевания), то есть мы смотрим на количество населения – плотность населения и быстроту распространения. Поскольку многое зависит от эффективности принимаемых мер в некоторых странах. С учетом этого уже более гибко наша санитарная служба определяет эти страны. На сегодняшний день рассматривается вопрос о переносе ряда стран, которые показали высокий рост на вчерашний день, то есть Южная Корея, Италия, Иран и Япония, в первую категорию для того, чтобы более тщательно следить за прибывающими из этих стран», — пояснил ЕлжанБиртанов.

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