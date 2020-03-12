Министр МВД взял на контроль обращение уволенной в Атырау сотрудницы

Министр внутренних дел РК взял на личный контроль обращение уволенной из полиции девушки, рассказавшей о притязаниях со стороны одного из заместителей начальника департамента полиции

Напомним, бывшая сотрудница департамента полиции по Атырауской области через социальные сети обратилась к министру внутренних дел Ерлану ТУРГУМБАЕВУ. Она попросила главу МВД защитить ее честь и достоинство, конституционные права как гражданина Казахстана.

— По обращению Динары Болат департаментом собственной безопасности МВД начата служебная проверка. Данный вопрос находится у министра внутренних дел на личном контроле, — сообщила «ПК» пресс-секретарь ДП Гульназира МУХТАРОВА.

Светлана НОВАК