Марихуана в пачке сигарет

В учреждении УГ-157/1 (Cледственный изолятор) Департамента уголовно-исправительной системы по Атырауской области при проверке передачи в пачке сигарет обнаружена марихуана весом в 41,9 грамм.

— Передача была адресована подозреваемому, содержащемуся под стражей. По данному факту полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст. 296 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК, — сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области.