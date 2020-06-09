Махамбет Досмухамбетов о коронавирусе

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.

На встрече отметили важность проведения работ по противодействию распространения Covid-19 и рассмотрели комплексные меры по проведению среди населения разъяснительной работы, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

На сегодня в регионе число инфицированных Covid-2019 достигло 1222 человек, из них 1022 – работники Тенгизского месторождения, в городе и районах — 200 инфицированных.

Главный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев еще раз заострил внимание населения на безопасности санитарных норм в местах, где до сих пор действует режим карантина. По его информации, жители этих населенных пунктов в социальных сетях порой распространяют информацию о том, что такой болезни нет. Мало того, игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Главный санитарный врач призвал избегать места массового скопления людей, не посещать торжественные семейные мероприятия, в том числе свадьбы, дни рождении.

— В первую очередь каждый человек должен задуматься о сохранении своего здоровья. По возможности, соблюдать дистанцию в общественных местах, — сказал Амантай Жумагалиев.

Заместитель акима Атырауской области Бакытгул Хаменова напомнила, что упреждающие меры, принятые на первых этапах распространения коронавирусной инфекции, позволили стабилизировать ситуацию и не дать массовому распространению инфекции в регионе.

— При обнаружении первого инфицированного Covid-2019 в области, в инфекционных стационарах было всего 130 койко-мест, сегодня этот показатель достиг 595. Такая ситуация и с карантинными стационарами. Вначале было 190 мест, сейчас — 2328 мест. С 200 мест в провизорных стационарах количество увеличилось до 263. На сегодняшний день вылечились и выписаны из инфекционного стационара 773 человека, с провизорного центра 429, с карантинного стационара 2255 пациентов, — отметила Бакытгул Хаменова.

Подводя итоги совещания, аким области Махамбет Досмухамбетов поручил акимам районов усилить работу по санитарной безопасности. Напомнив, что каждый из них несет личную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в районах и недопущению распространению вируса. Населенные пункты, где еще действует карантинный режим, получат всю необходимую медицинскую помощь, в том числе будут обеспечены медицинскими препаратами и оборудованием. Глава региона подчеркнул, что необходимо на постоянной основе вести разъяснительную работу среди населения об опасности коронавирусной инфекции.