Махамбет Досмухамбетов назвал тех, кто не реагирует на жалобы в соцсетях

На сегодняшний день в чат-канале Телеграмм «Акимат Атырауской области» зарегистрировано около 16 тысяч человек. В семи районах работают такие же каналы, в каждом из которых около 2-3 тысяч человек.

Более 90% вопросов, поступающих ежедневно, касаются повседневных проблем граждан. В частности, вопросы ЖКХ, здравоохранения, очередь на получение земельного участка и жилья, вопросы образования.

– На сегодняшний день у меня есть страница в социальных сетях Facebook и Instagram. Я лично их веду и наблюдаю за чат-каналом Телеграмм. Социальные сети в наше время очень важны. Поэтому руководители управлений должны оперативно реагировать на каждый вопрос жителей. За социальными сетями следует закрепить по одному ответственному лицу от каждого управления. Руководители управлений и акимы районов, не имеющие личной страницы в Facebook, должны оперативно их создать. Очень важно установить прямой контакт с населением. В целом необходимо активизировать работу в социальных сетях. В связи с этим поручаю акиматуАтырауской области работать в тесном контакте с пресс-службой и Региональной службой коммуникаций, – заявил аким области Махамбет Досмухамбетов.

Кроме того, глава региона отметил ряд руководителей управлений, которые принимают активное участие в социальных сетях и своевременно реагируют на вопросы жителей. В их числе – управление координации занятости и социальных программ, управление здравоохранения и образования.

Махамбет Досмухамбетов отметил, что департамент полиции неделями не отвечает на заданные вопросы. К примеру, жители сами отправляют видео и фотографии правонарушений, нарушений правил дорожного движения и парковки в неустановленных местах. Однако нарушители не могут быть установлены долгое время соответствующим департаментом.

По словам главы региона, в числе тех, кто не реагирует на запросы людей– ТОО «РЦКУ-Атырау» (касательно газа), Атырауский филиал АО «КТЖ», АО «Казпочта».