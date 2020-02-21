Ломбард или мошенники?

В департамент полиции обратились жители Атырауской области с заявлением на один из ломбардов, который работает у нас. По версии заявителей, директор ТОО «Нур-Али Капитал» занимался мошенничеством, предлагая клиентам выгодно заложить движимое и недвижимое имущество под хорошие проценты. Это и привлекло людей, в первую очередь, владельцев машин с иностранными номерами. Для убедительности своих намерений менеджеры компании нотариально заверяли договоры.

Как сообщила представитель пресс-службы департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова, на данный момент идет проверка деятельности ТОО «Нур-Али Капитал».

Марина КУАНЫШЕВА