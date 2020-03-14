Летевшие с заражённой казахстанкой изолированы в Атырау и других городах

Медицина, Новости

На брифинге в СЦК руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что 14 казахстанцев с рейса из Милана, где была зараженная казахстанка, разъехались по стране. Она озвучила, куда они уехали, сообщает Zakon.kz.

— Это не зараженные. Это контактная категория лиц. 14 граждан Казахстана уехали в регионы. Они изолированы в провизорные стационары. Это Алматы, Атырау, Степногорск и Караганда, — пояснила спикер. 

На сегодня в Нур-Султане две зараженных пациентки. В Алматы — четверо.

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