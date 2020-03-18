О прибывшем в Индербор из Германии парне рассказал главврач больницы

В социальных сетях размещена информация о том, что в Индерской больнице находится на лечении больной коронавирусом. За комментариями мы обратились в Индерскую центральную районную больницу.

По информации директора клиники Бауржана Толеген, молодой человек, житель поселка Индербор, 1997 года рождения, учится в Германии. Приехал домой в связи со сложной обстановкой в Европе по вирусу COVID-19. 9 марта он выехал из Берлина в Прагу, оттуда самолетом добрался до Самары, 14 марта пересек границу Казахстана и России. В воскресенье, 15 марта , его на дому посетили врачи районной поликлиники, так как был сигнал из Индерского районного отдела внутренних дел, что в поселок прибыл человек из страны категории 1Б, по которой все прибывшие должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

Так как в семье молодого человека живут 85-летняя бабушка, мама и папа, а также младшая сестра, а комнат всего три и нет условий изолировать его с отдельным санузлом, ему было предложено пройти карантин в Индерский центральной районной больнице. Сегодня молодой человек находится в отдельном блоке. Состояние здоровья хорошее, температуры и жалоб нет, анализы на вирус дали отрицательный результат. Тем не менее, в больнице на карантине он пробудет до 29 марта.

— Автора фейковой информации, что в нашей больнице лечится больной коронавирусом человек, ищут соответствующие правоохранительные органы. В отношении него будут приняты самые строгие меры, — отметил директор больницы.

— В целом по нашему району обстановка стабильная, спокойная. Решением Минздрава больница перешла на карантин. Посещения родственников ограничены, встречи и свидания запрещены, можно только передать продукты и необходимые принадлежности, — подчеркнул Бауржан Толеген.

Марина КУАНЫШЕВА