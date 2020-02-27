Крупный завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят близ Атырау

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу строительства завода по переработке попутного газа морского месторождения Кашаган.



О вопросах финансирования, мерах государственной поддержки, балансе газа и ожидаемом эффекте от реализации проекта доложили министры национальной экономики Р. Даленов, энергетики — Н. Ногаев и акимАтырауской области М. Досмухамбетов, руководители государственных органов и национальных компаний.

Проект строительства завода по переработке попутного газа, добываемого на месторождении Кашаган, планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области. В 12 км к северо-востоку от установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и 5 км южнее железнодорожной станции Искене.

Проектная мощность – 1 млрд м³ в год. Инвестор — ТОО «GPC Investment». Объем инвестиций — $860 млн.

«Строительство завода по переработке попутного газа месторождения Кашаган является важным для страны проектом, который позволит повысить производство нефти на месторождении на 12 млнтонн, а также создать 2800 временных и 600 постоянных рабочих мест», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.

«С октября прошлого года мы всесторонне изучали этот проект. Сегодняшнее совещание необходимо рассматривать как итоговое в принятии решения о строительстве завода», — подчеркнул А. Мамин.

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр также посетил предприятия по производству оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли — ТОО «Каспий Плюс», «International Pipeline Structure Solutions Caspian», «Caspian Contractors Trust Atyrau».