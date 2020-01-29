Котел за 1,2 млн. тенге

Антикоррупционная служба Атырауской области в ходе мониторинга госзакупок на предмет завышения цен выявила 1596 фактов по управлению образования и их подрядных организаций. Об этом стало известно на прошедшем совет-семинаре в областном акимате, посвященном вопросам профилактики коррупционных преступлении.

«Курмангазинский районный отдел образования составил договор с ТОО «Technology Trade Company» на поставку отопительного котла на газообразном топливе за 1 250000 тенге. Это при средней рыночной стоимости 250 тысяч тенге», сообщила главный специалист управления по профилактике коррупции департамента по противодействию коррупции Атырауской области Айдана Аманиязова.

Алма ТУРГАНОВА