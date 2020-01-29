Котел за 1,2 млн. тенге

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Антикоррупционная служба Атырауской области в ходе мониторинга  госзакупок на предмет завышения цен выявила 1596 фактов по управлению образования  и их подрядных организаций. Об этом стало известно на прошедшем совет-семинаре в областном акимате, посвященном вопросам профилактики коррупционных преступлении.

«Курмангазинский районный отдел образования составил договор с ТОО «Technology Trade Company» на поставку отопительного котла на газообразном топливе за 1 250000 тенге. Это при средней рыночной стоимости 250 тысяч тенге», сообщила главный специалист управления по профилактике коррупции департамента по противодействию коррупции Атырауской области Айдана Аманиязова.

 Алма ТУРГАНОВА

Administrator

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