Коронавирус: за сутки 109 новых случаев

В Атырауской области за сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавируснойинфекцией с симптомами, передает пресс-службаобластного акимата.

«Четверо инфицированных являются сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Трое из них мужчины 1993, 1995, 1982 года рождения и одна женщина 1968 года рождения. У них COVID-19 выявлен при прохождении скрининга и при наличии клинических симптомов ОРВИ. Еще 9 зараженных являются жителями города Атырау. Пятеро из них женщины 1960, 1985, 1999, 1984, 1959 года рождения, четверо мужчин 1951, 1998, 2002, 1955 года рождения. Один из них обследован как контактный , четверо выявлены при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще двое заболевших — это жители Курмангазинского района: женщина 1956 года рождения и мужчина 1958 года рождения. А также COVID -19 выявлен у жителей Жылыойскогорайона 1972 года рождения и Индерского района 1964 года рождения. Факты заражения выявлены при прохождение скрининга , а также при самообращении за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом .Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», — сообщает пресс-служба.

Напоминая, что всего в регионе выявлен 1341 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 994.

Еще за сутки выявлено 92 человека, у которых коронавирус протекает бессимптомно.