Коронавирус выявлен в филиале национального центра экспертизы

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Вирус КОВИД-19 выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы. Этот  центр занимается диагностированием коронавируса, передаёт пресс-служба областного акимата.

«Сотрудница работала в административном составе и никакого отношения в вирусологической лаборатории не имеет. В настоящее время определен круг контактных лиц, всего 12 человек, это отдел кадров, бухгалтер и маркетинг», — рассказали в пресс-службе. 

Сообщив, что тест  на коронавирус сдал и директор лаборатории Темирбек Мусагалиев. Все они в настоящее время находятся на самоизоляции. 

«Вирусологическая лаборатория работает в обычном режиме. И сегодня же стало известно, что тест на коронавирус сдал и руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыгапаров связи с признаками ОРВИ. Результаты по всем тестам будут известны в ближайшее время»,- информирует пресс-служба областного акимата.

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