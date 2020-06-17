Коронавирус выявлен в филиале национального центра экспертизы

Вирус КОВИД-19 выявлен у сотрудницы Атырауского филиала национального центра экспертизы. Этот центр занимается диагностированием коронавируса, передаёт пресс-служба областного акимата.

«Сотрудница работала в административном составе и никакого отношения в вирусологической лаборатории не имеет. В настоящее время определен круг контактных лиц, всего 12 человек, это отдел кадров, бухгалтер и маркетинг», — рассказали в пресс-службе.

Сообщив, что тест на коронавирус сдал и директор лаборатории Темирбек Мусагалиев. Все они в настоящее время находятся на самоизоляции.

«Вирусологическая лаборатория работает в обычном режиме. И сегодня же стало известно, что тест на коронавирус сдал и руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыгапаров связи с признаками ОРВИ. Результаты по всем тестам будут известны в ближайшее время»,- информирует пресс-служба областного акимата.