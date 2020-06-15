В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детсада, передаёт пресс-служба областного акимата.



«Коронавирус подтвердился у помощника воспитателя детского садика номер 30. Это стмптомная форма. Она помещены в инфекционную больницу. Всех контактных детей, а это 213 человек и 80 человек персонала дошкольного учреждения обследовали. Коронавирус ни у кого не подтвердился. Однако все отправлены на домашнюю изоляцию, которая будет проходить под контролем медицинских работников. В детском дошкольном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.

Садик закрыт.