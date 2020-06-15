Коронавирус выявлен у сотрудницы детсада

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В Атырау коронавирус выявлен у сотрудницы детсада, передаёт пресс-служба областного акимата.                                       

«Коронавирус подтвердился у помощника воспитателя детского садика номер 30. Это стмптомная форма. Она помещены в инфекционную больницу.  Всех контактных детей, а это 213 человек и 80 человек персонала дошкольного учреждения обследовали. Коронавирус ни у кого не подтвердился. Однако все отправлены на домашнюю изоляцию, которая будет проходить под контролем медицинских работников. В детском дошкольном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия»,- сообщили в пресс-службе областного акимата. 

Садик закрыт.

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