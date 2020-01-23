Коронавирус в Китае: в аэропорту усилены меры безопасности

В международном аэропорту «Атырау» из-за вспышки нового коронавируса в Китае пассажиры проходят тщательный контроль, сообщили в санитарно-карантинном пункте воздушной гавани.

Как проинформировала главный специалист отдела санитарно-карантинного контроля Айнагуль Орынбасарова, пассажиров сканируют с помощью специального прибора – тепловизора. Все пассажиры, прибывающие международными рейсами, в обязательном порядке досматриваются санитарными врачами. Связано это с усилением мер безопасности в связи с событиями в Китае.

— Каждую неделю в Атырау прибывает 8 международных рейсов, в том числе 4 из Амстердама, по 2 из Стамбула и Франкфурта-на-Майне. С начала 2020 года в город прибыли 32 международных рейса, это 2790 пассажиров и 261 член экипажа — пилоты и бортпроводники. В штате отдела санитарно-карантинного контроля два санврача. Наша задача — проконтролировать, чтобы в регион не попал больной новым короновирусом или с другими инфекциями. Людей с повышенной температурой, прибывших на самолетах международных рейсов, не было. На сегодняшний день (23 января – Прим. авт.) эпидситуациястабильная, — отметила Гульмира Орынбасарова.

Остается добавить, что санитарные врачи дают рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний: по возможности носить медицинскую маску, мыть руки.

Напомним, вспышка ранее не известного вируса, вызывающего пневмонию, произошла в Китае вдекабре 2019 года. По имеющейся в открытом доступе информации к 22 января 2020 года жертвами вируса стали девять человек, еще 440 заражены. Власти Китая сообщили, что есть доказательства, что вирус передается воздушно-капельным путем, а не при употреблении зараженных продуктов, как предполагалось. Случаи заражения инфекционным заболеванием -коронавирусом уже выявили в Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Симптомы болезни такие же, как у обычных острых респираторных вирусных инфекций: повышение температуры, недомогание, насморк, боли в горле, кашель. Тяжелое течение заболевания — это пневмония. ВОЗ оценила риски и сравнила новый тип коронавирусасо свиным гриппом или лихорадкой Эбола.

Светлана НОВАК