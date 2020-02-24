Коронавирус в Италии: карантин в городах, закрыта «Ла Скала»

В Казахстане не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Но принимаются все меры предосторожности, чтобы не допустить болезнь на территорию нашей страны. В других странах ситуация напряженная.

Италия вводит чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: число заразившихся в стране достигло 130, из них 89 — в северном регионе Ломбардия. Десятки городов на карантине, отменен Венецианский карнавал, модельер Джорджио Армани решил провести показ при пустом зале.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан умерли от этого заболевания.

78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умер в провинции Венето, а 77-летняя женщина скончалась в Ломбардии (о том, что у нее был вирус, стало известно только после вскрытия).

Несколько десятков городов в этих двух северных провинциях закрыты на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей не выходить из дому.

Как пояснил премьер-министр, без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус.

В этих районах отменены занятия в школах и университетах, закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться в это воскресенье.

Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.

«Степень заразности этого вируса очень высокая, он очень мощный», — отметил глава отдела здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Пока неясно, как в Италии возникла эта вспышка — без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.

Коронавирус на Неделе моды в Милане

Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, стоящий в графике на 16:00 по местному времени в воскресенье, пройдет при пустом зале, так как гостей попросили не приходить.

Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда Armani, в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

«Это решение было принято с учетом безопасности самих гостей, чтобы им не пришлось находиться в чересчур людных местах», — говорится в пресс-релизе.

Как стало известно в воскресенье, итальянские власти решили отменить два последних дня проведения Венецианского карнавала в понедельник и вторник.

Закрыт театр «Ла Скала»

Знаменитый миланский театр «Ла Скала» в воскресенье объявил, что приостанавливает работу из-за распространения коронавируса — в качестве меры предосторожности. Сообщение об этом появилось на официальной странице театра в «Фейсбуке».

Что происходит в других странах:

В субботу с борта круизного лайнера «Даймонд принцесс» в Россию вернулись восемь россиян, из них трое зараженных. Все эвакуированные, а также те, кто занимался эвакуацией, в течение 14 дней будут находиться в карантине в Казани в специализированном учреждении.

32 британца и гражданина других европейских стран, прибывших с борта круизного лайнера «Даймонд Принцесс», находятся на карантине на севере-западе Англии. У четырех из них обнаружен коронавирус, сообщил профессор Крис Уитти, главный медицинский советник Англии.

Израиль отказался разрешить сойти с самолета 200 не-израильтянам, прибывшим из Южной Кореи, отправив их обратно в Сеул; 12 израильтян с этого борта посажены на карантин.

Иран объявил в воскресенье о закрытии школ, университетов и культурных центров в 14 провинциях после того, как, по уточненным данным, там зарегистрирована восьмая смерть от коронавируса, а общее число заболевших достигло 43-х человек. Армения, Турция, Пакистан и Афганистан объявили о том, что закрывают границы с Ираном из-за вспышки коронавируса. Ранее границу с Ираном закрыли власти Ирака.