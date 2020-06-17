Коронавирус в филиале национального центра экспертизы: заболел и Темирбек Мусагалиев

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 14 случаев заражения COVID-19 выявлено в Атырауском филиале национального центра экспертизы, передает  пресс-служба областногоакимата.

«Среди заразившихся и директор центра, бывший главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев. Напомним, что ранее тест на коронавирус подтвердился у одной из сотрудниц центра. После этого 13 контактных сотрудников отправили на самоизоляцию, предварительно взяв у них тесты, которые впоследствии подтвердились у всех. Стоит отметить, что все зараженные — работники административной части центра и непосредственного отношения к лаборатории не имеют. После проведённой дезинфекции, лаборатория работает в штатном режиме. Сейчас специалистами будут определены  симптомы инфицированный и после решиться вопрос о госпитализации», — сообщили в пресс-службе областного акимата.

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