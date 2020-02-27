Коронавирус: почему медики на «скорой» были в защитных костюмах (+видео)

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В областном управлении здравоохранения прокомментировали видео, изрядно напугавшее жителей города и области. На видео видно, что к жилому дому подъезжает карета «скорой помощи», а из нее выходят медики в защитных костюмах, в которых они должны работать в случае появления больного с коронавирусом.

Как пояснили в облздраве, в городе находятся несколько десятков человек, которые после 20 февраля прибыли из стран, объявленных из-за коронавируса опасными. За ними ведется наблюдение. Так вот. На пульт станции «скорой помощи» позвонила женщина, находившаяся на отдыхе в Таиланде. Она сообщила, что у нее поднялась температура. Поэтому в целях безопасности на такие вызовы медики и отправляются в защитной форме. 

Как заявляет пресс-служба облздрава, путешественницу  доставили  в изолятор областной больницы №2. Диагноз, поставленный врачами —   ОРВИ. Коронавирусная инфекция не обнаружена.

Виктор Бакурский

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