Коронавирус не любит горячий чай

Анализы двоих жителей г. Алматы, граждан Казахстана, на подозрение заражения вирусом COVID-19, дали положительные результаты. Сейчас зараженные помещены в изолятор

Об этом сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления здравоохранения Байтолла Газизов.

— Все контактировавшие с больными взяты на особый учет, их состояние удовлетворительное, — отметил главный врач области.

По поводу ситуации с вирусом COVID-19 в регионе еженедельно проводится совещание на уровне акима области, принимаются меры по профилактике и предупреждению вируса. Как известно, на сегодня отменены все массовые мероприятия.

По словам Б.Газизова, в изоляторе, расположенном в районе Черной речки, находятся три человека. Один из них гражданин Китая, который был изолирован еще две недели назад. Еще двое граждан Казахстана, которые недавно посетили Италию.

Кроме того, несколько сот человек находятся над наблюдением врачей. Как известно, попавшие на карантин разделены на три категории, причем первая категория имеет отделы А и Б в зависимости от того, из какой страны приехал человек. По категории 1А в изоляторе, как мы писали выше, находятся три человека. По категории 1В в изоляции находятся 66 человек, в том числе 57 иностранцев. 2 категория -198человек, из них 6 человек — граждане Казахстана.Под наблюдением дома находятся 477 человек по третьей категории. Из них 54 человека -казахстанцы.

— Самое главное в этом деле – это профилактика, — не устает повторять Байтолла Газизов от имени всех врачей. – Кроме того, подтверждено, что вирус COVID-19 боится горячего чая, кофе и других напитков. Если следовать всем рекомендациям врачей, ограничить посещение мест массового скопления людей, мыть руки, возможность заражения будет сведена к минимуму.

Марина КУАНЫШЕВА