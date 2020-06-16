Коронавирус: Кульсары и Атырау

Медицина, Новости

О новых 14 случаях заражения коронавирусом с симптомами рассказали в Атырау, передаёт пресс-служба областного акимата.

«8 зараженных являются жителями города Кульсары Жылыойского района. Трое из них мужчины 1994, 1989, 1966, года рождения и пятеро женщин 1968, 1997, 1993, 2003, 1972 года рождения. Инфицированные были выявлены при прохождении скрининга, обследовании как контактные. Трое обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще 6 заболевших — жители города Атырау. Это мужчины 1976, 1986, 1992, 2000, 1951 года рождения и одна женщина 1998 года рождения. Двое из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ, а остальные были выявлены при прохождение скрининга и обследованы как контактные.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», — сообщает пресс-служба.
Всего в регионе выявлено 1324 человека с инфекцией COVID-19.

Выздоровевших- 985.

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