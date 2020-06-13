Коронавирус: из 32 заболевших — 20 в Атырау

Медицина, Новости

Подробности о  32 новых случаях заражения коронавирусом с симптомами рассказали в Атырау, передаёт пресс-служба областного акимата. 

«Двое зараженных  являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины  1991, 1982 года рождения. Один из них обратился в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а у второго ПЦР анализы были взяты в связи с  контактом с ранее заболевшим .                                                                                                                                          

20 заболевших —  жители города Атырау. 17 были выявлены при прохождении  скрининга и обследованы как контактные, а трое обратились за медицинской помощью в связи с симптомами ОРВИ.                                                                                              

Еще четверо  — жители  Индерского района  1955, 1953, 1972, 1972 года рождения, у одного COVID-19 выявлен при прохождении скрининга, а остальные обратились за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. А также шестеро жителей Жылыойского района. У троих ПЦР анализы взяты в связи с контактом с ранее заболевшим и при прохождении скрининга, а двое обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ»,- сообщает пресс-служба. 

                                                                                                                                                                                             Информируя, что в настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу.  Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.                                                                                                                                                   Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего  в регионе выявлено  1296 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 897 .

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