Коронавирус и цветы на 8 марта: что советуют санврачи?

Медицина, Новости

В преддверии Международного женского дня 8 марта по соцсетям в  WhatsApp, Messengerраспространяются «вирусные» призывы игнорировать цветочные магазины со ссылкой на ВОЗ. Авторы «антицветочной» рассылки утверждают, что цветы и букеты являются одним из каналов распространения коронавируса

По этому поводу мы обратились к заместителю департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области АмантаюЖумагалиеву.

— Эта информация является фейком. Не стоит ей верить. И принимайте цветы и букеты с удовольствием, — заявил он.

К слову, по данным городского отдела предпринимательства, туризма и сельского хозяйства, в Атырау завозят цветы из России, Нидерландов, Колумбии, Эквадора, Голландии и регионов Казахстана. 

Сегодня в городе функционируют около 50 цветочных магазинов, в которые цветы доставляют шесть крупных поставщиков.

Динара КАНБЕТОВА 

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