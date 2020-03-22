Коронавирус добрался до Актюбинской области

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ». Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram, на сегодня в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Карагандае — два случая, Алматинской области — один случай, Актюбинской области — один случай.

