Коронавирус добрался до Актюбинской области

Главная, Медицина, Новости

Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».        Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram, на сегодня в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 23 случая, Карагандае — два случая, Алматинской области — один случай, Актюбинской области — один случай.

Administrator

Related Posts

22 марта 2020 0

Украинцы поздравили жителей нефтяной столицы с Наурызом на казахском языке (+видео)

22 марта 2020 0

Вниманию иностранных граждан в РК

22 марта 2020 0

О новых инфицированных коронавирусом сообщили врачи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *