Коронавирус диагностирован у сотрудника отдела архитектуры

7 июня 2020 года сотрудник Атырауского городского отдела архитектуры и градостроительства обратился за медицинской помощью в связи с наличием признаков ОРВИ. У него были взяты лабораторные пробы и в результате выявлено заболевание Covid-19, передаёт корреспондент «ПК» со ссылкой на департамент по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырауской области.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о закрытии Атырауского городского отдела архитектуры и градстроительства на карантин — ложная. В настоящее время больной госпитализирован в инфекционную больницу и проходит лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Были выявлены и взяты под медицинское наблюдение лица, контактировавшие с больным. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы»,- сообщили в департаменте.

Напомнив, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №38 от 30 мая 2020 года 50% работников государственных органов (организаций), национальных компаний и других офисов работают в дистанционном режиме. Так же работает и Атырауский городской отдел архитектуры и градостроительства, соблюдая усиленный санитарно – дезинфекционный режим.