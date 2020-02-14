Коронавирус: что происходит в Китае

Медицина, Новости
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Число умерших от нового коронавируса в материковом Китае достигло 1380, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.                            

«По состоянию на 24:00 13 февраля 2020 года 31 провинция (автономные районы, города центрального подчинения) проинформировала о 55 748 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. 10 204 оцениваются как тяжелые, 6723 случая выздоровления, 1380 — с летальным исходом. Из-за того, что данные дублировались по провинции Хубэй, сокращено на 108», — говорится в сообщении комитета.                               За истекшие сутки выявлены 5090 новых случаев заболевания коронавирусом, 121 — с летальным исходом. По последним данным, в материковом Китае общее число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом составило 63 851 (сокращено на 1043 в провинции Хубэй). 177 984 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением.

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