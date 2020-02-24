Конкурс для СМИ к столетию нефтяной Эмбы

В 2022 году нефтяная Эмба отметит сто лет с момента основания. Официальный отсчет истории предприятия ведется с 1922 года, с учреждения треста «Эмбанефть» для освоения месторождений «Доссор» и «Макат». Однако первый фонтан нефти со скважины №7 на эмбинской структуре – Карашунгул был получен еще в 1899 году. Это событие принято считать началом истории казахстанской нефти.

Первому фонтану нефти предшествовали почти двухсотлетние исследования этого края, а поисково-разведочные работы на нефтеносных участках Эмбы начались во второй половине 19 века. Первые нефтяные концессии с участием российского и английского капиталов, акции нефтяного общества «Эмба» на Лондонской бирже, трудные годы революции, последовавшей гражданской войны и огромная работа по восстановлению первых нефтяных промыслов, подвиг эмбинцев в годы Великой Отечественной войны – все эти вехи становления акционерного общества «Эмбамунайгаз». Вместе с развитием нефтяных промыслов, шло развитие казахстанских национальных кадров, потомки которых по сей день работают в АО «Эмбамунайгаз» и других нефтегазовых компаниях страны и за ее пределами. На базе Эмбы в 30-е годы прошлого века открылся нефтяной техникум, началось строительство нефтепровода Гурьев-Эмба-Орск. Большая потребность в качественном топливе в военные и послевоенные годы дала мощный толчок развитию отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли в целом. Был построен Гурьевский нефтеперерабатывающий завод. А с 1945 года трест «Эмбанефть», преобразованный в производственное объединение «Казахстаннефть», включал в себя все предприятия нефтяной отрасли, действовавшие после войны на территории Казахской ССР. В копилке достижений эмбинских геологов — крупнейшие месторождения углеводородного сырья на территории Западного Казахстана — Тенгиз, Узень, Мангышлак, Прорва, Кенбай и др., благодаря которым нефтегазовая отрасль по сей день является локомотивом развития экономики страны.

В канун приближающегося юбилея компании, АО «Эмбамунайгаз» совместно с Атырауским филиалом Союза Журналистов Казахстана объявляет конкурс среди СМИ и журналистов казахстанских печатных и интернет-изданий, телевизионных и радио — каналов на тему «К 100-летию нефтяной Эмбы».

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Положение устанавливает условия проведения Конкурса (далее Конкурс) на лучшие работы казахстанских СМИ и журналистов печатных и интернет-изданий, телевизионных каналов и радиостанций.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: АО «Эмбамунайгаз» и Атырауский филиал Союза журналистов Казахстана. ЦЕЛЬ КОНКУРСА: повышение уровня информированности казахстанцев об истории и сегодняшнем дне казахстанской нефтянки на примере родоначальника отрасли – АО «Эмбамунайгаз», поощрение исследовательской и аналитической работы работников СМИ и изданий по подготовке публикаций: по становлению и развитию отечественной нефтедобывающей отрасли, по вкладу отечественного нефтегазового комплекса в социально-экономическое развитие страны, об истории становления и развитии национальных кадров в нефтегазовом секторе страны. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: К участию в Конкурсе приглашаются казахстанские СМИ и журналисты печатных и интернет-изданий, телевизионных каналов и радиостанций. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: Для печатных изданий (газеты, журналы) – оригинальная версия номера газеты или журнала с конкурсной публикацией. Для интернет-изданий – электронная версия публикации на конкурс и с указанием даты выхода и ссылки на вышедший материал. Для телевизионных каналов и радиостанций — ссылка на вышедший сюжет/программу на сайте телевизионного канала, расшифровка текста программы или новостного сюжета в радиоэфире. Для фоторепортажей – оригинальная версия номера газеты или журнала в случае публикации в печатных СМИ, ссылка на страницу с публикацией интернет-издания. В заявках на Конкурс необходимо указать наименование СМИ, ФИО журналиста (письменное подтверждение от СМИ или интернет-издания, если автор использует псевдоним), информацию о Конкурсном материале (наименование, дата выхода), почтовый и электронные адреса, контактные телефоны. Заявки на участие с конкурсными материалами принимаются в период со дня публикации объявления о Конкурсе до 12 июня 2020 г. по адресу: г.Атырау, ул. Валиханова, 1, офис АО «Эмбамунайгаз», кабинет 105, служба по связям с общественностью, электронная почта: G.Karajanova@emg.kmgep.kz, A.Ertleuova@emg.kmgep.kz. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 3 Объявления о Конкурсе опубликованы на корпоративном сайте АО «Эмбамунайгаз» — www.emba.kz и официальных страницах АО «Эмбамунайгаз» в социальных сетях, печатных СМИ и интернет-изданий.

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Победители Конкурса определяются в результате комиссионной работы компетентного жюри по 10-балльной системе. Основные критерии – соответствие целям Конкурса, новизна представленного материала и формата его подачи, глубина раскрытия темы при доступности материала для восприятия широкой общественности. Победители Конкурса будут объявлены и награждены в преддверии профессионального праздника Дня работников связи и информации РК — 28 июня. Итоги Конкурса будут опубликованы на страницах корпоративного сайта www.emba.kz и официальных страницах АО «Эмбамунайгаз» в социальных сетях, в областных СМИ и интернет-изданиях. За дополнительной информацией по Конкурсу обращаться по электронным адресам G.Karajanova@emg.kmgep.kz, A.Ertleuova@emg.kmgep.kz или телефонам: +7 712 2 993421, +7 712 2 993209.





