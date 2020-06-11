Кому положены ПЦР-тесты на вирус COVID-19 бесплатно

5,4 млрд. тенге выделено из бюджета Фонда медицинского страхования на проведение ПЦР-тесты бесплатно. Средняя стоимость одного теста ориентировочно составляет 11-12 тыс. тенге

Из этой суммы 1,7 млрд тенге будут направлены в стационары, 3,7 млрд тенге рассчитаны для поликлиник, оказывающих консультативно-диагностические услуги. — Пациенты в этих медорганизациях пройдут ПЦР-тесты бесплатно, — комментирует пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Необходимое количество тестов для регионов будет определяться местными исполнительными органами. На данный момент заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. Отметим, что ФСМС на эти цели в апреле направил первый транш средств в медорганизации.

В Фонде рассказали, какие категории граждан могут пройти бесплатно тесты. Этогоспитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19. Граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией. Лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ, пациенты при плановой госпитализации в стационар, пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На бесплатный тест могут претендовать пребывающие из-за рубежа, сотрудники правоохранительных органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, беременные и другие лица.

Кроме того, в рамках противоэпидемических мероприятий «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан за свой счет также проводит ПЦР-исследования контактных лиц, находящихся на домашнем карантине, спецконтингент из числа медработников, имеющих респираторные симптомы и с повышенном риском заражения, сотрудники госорганов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях,

лица в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных организациях, призывники.

Напомним, всего на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге, оператором которых является ФСМС. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах – 14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплате медработников,задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4 млрд тенге.

Подготовлиа Марина КУАНЫШЕВА